Rocket League Uniliga: Wer kann Berlin Phoenix entthronen?

Mit 18 Teams startet die erste Liga in das Wintersemester 2022/23 © Uniliga via Twitter

Passend zum Semesterstart an den deutschen Universitäten ist auch die Uniliga vor einigen Wochen wieder in eine neue Auflage gegangen. Wer schafft es, Berlin vom Thron zu stoßen?

Für die achtzehn Teams der ersten Division geht es in neun Spieltagen darum, genug Punkte zu sammeln, um sich für die Playoffs am Saisonende zu qualifizieren. Nur die besten acht Mannschaften bekommen einen Platz.

Uniliga: Neue Gesichter in der obersten Etage

Durch Auf- und Absteiger sowie die Wildcards gab es auch dieses Mal wieder einige Bewegung in der Teilnehmerliste. Aufgestiegen sind die ESUG Rahmspinaten und die Backup Bois. Aus dem Wildcard-Turnier stoßen die RUB Monkeys, Balltic eSports Kiel Dugongs, die Wuppertal Wolves, HNU Rockets und die Dr. Buhmann Akademie H hinzu.

Berlin Phoenix gibt den Ton an

Zum Saisonbeginn läuft es richtig gut für das Trio aus der Hauptstadt. Nach dem Abgang von Niels „quint“ Seebann im August ist Lars Henrik „Hyrole“ Lange zurück in die Startaufstellung gerückt. Viel Eingewöhnung scheint es nicht gebraucht zu haben, mit 6-0 Siegen steht das Team aktuell ganz oben in der Tabelle. Nach dem 4-2 gegen die Düsseldorf Gaming Dragons im Endspiel der Playoffs diesen Sommer sind die Erwartungen an Phoenix natürlich hoch.