WM 2022: Bundesinnenministerin Nancy Faeser setzt starkes Zeichen in Katar mit "One-Love"-Binde

DFB-Team widersetzt sich der FIFA – und schweigt

Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck und Co. trugen bei der Stadionankunft weiße DFB-Jacken, an deren Ärmeln dünne Streifen in den bunten Regenbogen-Farben zu sehen waren.

Faeser hat bei ihrem Katar-Besuch bereits zuvor die Bedeutung der Menschenrechte hervorgehoben. „Ich komme, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen, aber ich komme auch, um die Menschenrechte weiter zu thematisieren“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Doha.

„Und bei meinem heutigen Besuch standen die Frauenrechte im Vordergrund und stehen sie auch weiterhin", so die Bundesinnenministerin nach einem Treffen mit der Vorsitzenden des Frauenfußballverbandes in Katar. Die auch für Sport zuständige deutsche Politikerin bekräftigte in diesem Zusammenhang ihre Kritik am FIFA-Vorgehen.