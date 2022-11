Skispringen: Leyhe rückt für Raimund ins Team

Raimund (22) werde eine „Sprungpause einlegen und stattdessen ein Krafttraining absolvieren“, teilte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch mit. Bei den zwei Einzelspringen am Samstag und Sonntag werden insgesamt fünf DSV-Adler an den Start gehen.

Dann will auch Karl Geiger (SC Oberstdorf) an alte Leistungen anknüpfen. Der Auftakt in Wisla Anfang November verlief für den Weltcup-Zweiten des Vorwinters "nicht ganz so nach Plan". Aber er habe ein "gutes Gefühl" für Ruka.