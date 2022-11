Kroatien nur 0:0 - Modric nicht der erhoffte Taktgeber

Der enttäuschende Vize-Weltmeister steht nun am Sonntag gegen Kanada in der Pflicht. Marokko trifft auf Belgien - möglicherweise ohne Noussair Mazraoui: Der Verteidiger des FC Bayern musste nach knapp einer Stunde verletzt vom Platz getragen werden. Er hatte sich offenbar an der linken Hüfte verletzt.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic vertraute in seiner Startelf in Andrej Kramaric, Borna Sosa und Josko Gvardiol auf drei Bundesliga-Profis. Im Blickpunkt stand aber von Beginn an der 37 Jahre alte Modric in seinem 156. Länderspiel, beim Vizetitel 2018 bester Spieler. Entsprechend groß waren Erwartungen und Druck.