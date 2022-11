Basketball: DBB-Frauen nach langer Pause gefordert

Nach mehr als einem Jahr Pause steigen die deutschen Basketballerinnen wieder in die Qualifikation für die EM 2023 ein. Am Donnerstag geht es in der Stadthalle Weißenfels gegen den nach zwei Spieltagen ungeschlagenen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina. Am Sonntag (beide 19.00 Uhr) spielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien.