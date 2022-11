Formel 1: Rekord in Gefahr! Nur 23 Rennen nächste Saison?

So emotional lief Vettels Abschied aus der Formel 1

In der kommenden Formel-1-Saison soll es insgesamt 24 Rennen geben - so viele wie noch nie zuvor. Doch dies könnte sich jedoch bald ändern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Wie die BBC berichtet, steht die Strecke in China vor dem Aus. Grund dafür ist die strikte Zero-Covid-Politik. Diese schreibt vor, dass Personen im Falle einer Corona-Infektion fünf Tage in einem Isolationszentrum und anschließend noch 72 Stunden in häuslicher Quarantäne vorbringen müssen.