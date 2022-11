WM 2022: Hermann Gerlands erste WM: "Da bin ich schon stolz drauf"

Hermann Gerland, Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft, freut sich über seine erste Weltmeisterschaft mit 68 Jahren. Das schätzt er an Hansi Flick und dem Trainerberuf besonders.

Lange war Hermann Gerland als Co-Trainer des FC Bayerns in der Bundesliga tätig. Jetzt steht er im Kader der deutschen Nationalmannschaft und ist zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.

„Auf meine alten Tage bei einer WM ... Da bin ich schon stolz drauf", sagt Gerland im Interview mit der Süddeutschen Zeitung . „Ich habe beim FC Bayern als kleiner Begleiter von großen Trainern viele Titel gewonnen, aber bei einem Turnier war ich noch nie. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was es mir bedeutet, bei einer WM dabei zu sein."

Weiter fügt er hinzu, dass er „aber sicher auch nah bei den Spielern sein werde, der persönliche Kontakt ist das, was ich am Trainerberuf so schätze.“