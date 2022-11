WM 2022: Gruppe H in der Analyse mit Uruguay & Ronaldo

Die ghanaische Nationalmannschaft wird dieses Jahr erst zum vierten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. In Deutschland gaben sie erst 2006 ihr WM-Debüt.

Mit Otto Addo steht dabei ein Bekannter aus der Bundesliga an der Seitenlinie. Seit Dezember 2020 ist er Co-Trainer beim BVB und trainiert nebenbei auch Ghana. Er lässt in einem 4-2-3-1 oder auch im 4-1-4-1 auflaufen.

Auch im Mittelfeld steht mit Thomas Partey (FC Arsenal) ein Premier League Spieler sicher in der Startelf. Der 29-jährige befindet sich in bester Form und wird üblicherweise auf der Sechs aufgestellt.

Einige Tore und Vorlagen werden definitiv von Mohammed Kudus erwartet. Der 22-jährige befindet sich bei Ajax Amsterdam ebenso in sehr guter Form, konnte in der laufenden Champions League Saison bereits vier Treffer erzielen und zwei weitere auflegen. Auf die Vorlagen wird dann Iñaki Williams zählen. Der Top-Stürmer von Athletic Club Bilbao hat sich vor der WM für die ghanaische Nationalmannschaft entschieden, während sein jüngerer Bruder Nico Williams für Spanien nominiert wurde.

Es war der Aufreger der WM 2010 in Südafrika. Im Viertelfinale verhinderte Luis Suarez in der 120. Minute ein sicheres Tor von Ghana mit seinen Händen. Den anschließenden Elfmeter hielt Fernando Muslera und das Spiel gewann man schließlich im Elfmeterschießen. 12 Jahre später spielen Ghana und Uruguay erneut gegeneinander. Damaliger Trainer war Óscar Tabárez, der letztes Jahr bereits durch Diego Alonso ersetzt wurde.

Bento lässt in einem 4-2-3-1 spielen und kann dabei besonders auf zwei große Stars zurückgreifen. Kim Min-jae (SSC Neapel) ist in der Innenverteidigung der wichtigste Spieler. Der 26-jährige ist Stammspieler beim italienischen Tabellenführer und begeistert Experten und Fans.

Der größte Name im Kader ist aber Heung-Min Son. Der Tottenham-Star kuriert momentan eine Fraktur in der Nähe des linken Auges aus, musste sogar operiert werden. Sein Einsatz bei der WM soll aber nicht gefährdet sein. Durchaus größere Sorgen bereitet seine Form. In dieser Saison kann er lediglich sieben Torbeteiligungen in 19 Spielen vorweisen.