WM 2022: Jamal Musiala will Ballon d'Or gewinnen und würde gerne mit Bellingham zusammenspielen

Jamal Musiala ist ein großer Hoffnungsträger für das DFB-Team bei der WM 2022. Der Bayern-Star will den Ballon d‘Or einmal gewinnen und würde gerne mit einem BVB-Star zusammenspielen.

Deutschlands größtes Fußball-Versprechen Jamal Musiala ist in bestechender Form und in aller Munde.

In der Sport Bild wurde der 19-Jährige nun auf sein irres Preisschild angesprochen, woraufhin er erwiderte: „Ich kann mir diese Zahlen gar nicht vorstellen und konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann, nämlich meine Leistung. Grundsätzlich empfinde ich es als große Wertschätzung, wenn eine Legende wie Lothar Matthäus mich lobt.“

Musiala ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden und intern soll es sogar heißen, dass die Münchner ihn nicht einmal für 400 Millionen Euro abgeben würden.

Musiala würde Messi abgrätschen

Das sind Summen und Sphären, in denen sich Superstars wie Kylian Mbappé, Neymar, Messi und Co. bewegen. Nichtsdestotrotz ist Musiala der Vergleich mit dem argentinischen Weltfußballer etwas unangenehm .

Es sei zwar „eine Ehre“, sagte der 19-Jährige, „ich fokussiere mich aber auf mich selber und schaue, was ich besser machen kann“. Messi spiele „sein ganzes Leben auf einem Top-Level“. Ein Vergleich sei daher „schwierig“. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Bayern-Star träumt vom Ballon d‘Or

„Ich würde meinen Namen gerne auf der Plakette des Ballon d‘Or sehen. Aber dafür muss ich noch viel an mir arbeiten und mich weiterentwickeln. Das ist mein Traum“, sagte der DFB-Star. Mit dem WM-Titel 2022 könnte er dem Ballon d‘Or einen großen Schritt näherkommen.

„Ich werde alles dafür tun. Wir wollen mit Deutschland Weltmeister werden, dafür sind wir in Katar, und daran glauben wir“, so Musiala. „Alles, was danach kommen würde, wäre eine schöne Zugabe.“