WM 2022: Südkorea mit Son gegen Uruguay

Son, einst beim Hamburger SV und bei Bayer Leverkusen aktiv, wird eine Maske tragen müssen. "Die Tatsache, dass er eine Maske trägt, ist für ihn nicht unangenehm", so Bento: "Für ihn ist das normal. Wir haben uns an den Plan gehalten und ihn ganz normal in die Gruppe integriert. Wir werden Donnerstag sehen, wie es aussieht. Wir hoffen, dass er sich so gut wie möglich fühlt."