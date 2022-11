Tennis: Jobangebot für Boris Becker - Kommt er vor Weihnachten nach Deutschland?

Nun darf er sich jedoch Hoffnung machen, dass seine zweieinhalbjährige Haftstrafe früher beendet ist. So berichtet die britische Zeitung The Sun , dass Becker bereits vor Weihnachten entlassen werden könnte und zurück nach Deutschland darf. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Für den Fall seiner Entlassung bringt sich der Deutsche Tennis-Bund in Stellung und bietet ihm einen Job an. „Die Türen beim DTB stehen Boris Becker immer offen“, erklärte Vizepräsident Dirk Hordorff im Gespräch mit der Sport Bild .

Becker beim DTB? „Kann sich den Job aussuchen“

Das englische Gefängnissystem verfügt über ein spezielles Programm für ausländische Häftlinge. So können sie mit ihrer Zustimmung in ihr Heimatland abgeschoben worden. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Somit könnte er dann auch für den DTB wieder arbeiten - doch in welcher Rolle? „Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen“, betonte Hordorff. So könne er sich „vieles für Boris vorstellen: Head of Men‘s Tennis, Repräsentant, Präsidium oder was auch immer.“