Papst: „WM ist Gelegenheit zur Begegnung“

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch einen Gruß an die Teilnehmer der Fußball-WM in Katar gerichtet. „Ich möchte den Spielern, Fans und Zuschauern, die von verschiedenen Kontinenten aus die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen, meine Grüße übermitteln. Möge dieses wichtige Ereignis eine Gelegenheit zur Begegnung und der Harmonie zwischen den Nationen sein“, sagte der 86-jährige Franziskus am Ende der Generalaudienz.