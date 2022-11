WM 2022: Neuer Jubel von Superstar Kylian Mbappé? Gruß an Ex-BVB-Star?

Der Superstar von Paris Saint-Germain traf beim 4:1-Erfolg gegen Australien in der 68. Minute per Kopf und sorgte so für die Vorentscheidung. Nach seinem insgesamt fünften Treffer bei einer Weltmeisterschaft ließ er sich zunächst von seinen Kollegen beglückwünschen - ehe er die vermeintlich neue Jubel-Pose auspackte.

In den Sozialen Medien sorgte der Weltmeister damit für reichlich Aufregung. Ein neuer Jubel? Was er wohl zu bedeuten hat?

Womöglich war die Mbappé-Pose, für die es noch keinen Namen gibt, also einfach nur ein Gruß an seine Kumpel, der mit Marokko am Mittwoch in die WM einsteigt.