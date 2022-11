Anzeige

WM 2022, Deutschland - Japan heute live: Wie sehr belastet der Binden-Zoff die DFB-Stars? Binden-Zoff belastet Nationalteam

Für diese Aussage erntet Kimmich Applaus von einem Journalisten

Patrick Berger, Kerry Hau

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor ihrem ersten Spiel bei der WM 2022 in Katar. Doch vor dem Auftakt gegen Japan (14 Uhr) überlagert der Zoff um die „One Love“-Binde das Sportliche. Wie sehr belastet der Wirbel das DFB-Team?

WM-Auftakt für die deutsche Mannschaft! Doch statt Euphorie herrscht schon vor dem ersten Kick gegen Japan gedrückte Stimmung. (WM: Deutschland - Japan ab 14 Uhr im Liveticker)

Die Menschenrechtslage vor Ort in Katar, gekaufte Fans, irritierende Aussagen von FIFA-Boss Gianni Infantino und nun das Theater um das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde. Die FIFA hatte dem DFB und weiteren Verbänden ein Verbot erteilt und mit drastischen Sanktionen gedroht, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Es habe „eine eindeutige Drohung, die in unsere Richtung ausgesprochen wurde“ gegeben, so der Verbands-Boss. (KOMMENTAR: Ein einziges Armutszeugnis)

Eigentlich soll es heute Mittag im Al Khalifa Stadium in Doha um Sport gehen. Die Frage, die sich vor dem Hintergrund stellt: Wie sehr belastet der Binden-Zoff die DFB-Stars? (DATEN: WM-Spielplan 2022)

In den vergangenen Monaten haben mehrere Nationalspieler in persönlichen Gesprächen mit SPORT1 beklagt, dass die WM an einen falschen Ort ausgetragen wird und dass es der FIFA nur um Geld und Macht gehe. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Felix Fischer, Kerry Hau und Patrick Berger (v.l.) sind die SPORT1-Reporter vor Ort bei der WM in Katar

Entsprechend deutlich gingen am Dienstag einige Nationalspieler mit Statements and die Öffentlichkeit. Niclas Füllkrug etwa sprach von einer „enttäuschenden Entscheidung“, Leon Goretzka nannte es „befremdlich“ und für Thomas Müller sei der Standpunkt der Fifa „in keinster Weise zu verstehen“.

Nach SPORT1-Informationen gab es mannschaftsintern Gespräche, ob man nicht doch ein Zeichen senden will. „Es wurde bei uns in der Mannschaft diskutiert“, gab Joshua Kimmich zu.

Was wäre, wenn sich der DFB in Person von Kapitän Manuel Neuer heute doch über die FIFA hinwegsetzt und die „One Love“-Binde trägt? Laut Regelwerk müsste der Schiedsrichter den Bayern-Torwart auf den „Verstoß“ aufmerksam machen und ihn bitten, das Stück Stoff abzunehmen. Eine Weigerung Neuers würde die Gelbe Karte nach sich ziehen. Nachträglich könnte es zu Konsequenzen (Punktabzug und Geldstrafe?) am Grünen Tisch kommen.