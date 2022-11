Bochum: Osterhage verlängert bis 2026

U21-Nationalspieler Patrick Osterhage von Bundesligist VfL Bochum hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Wie der VfL am Mittwoch bekanntgab, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bis 2026. Der 22-Jährige spielt seit 2021 in Bochum und kam bislang in 27 Pflichtspielen zum Einsatz.