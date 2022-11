Salihamidzic über Hernandez-Verletzung: „Wir sind geschockt“

Hernandez hatte am Dienstag in der neunten Minute des Spiels gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Laut Sport1 wird der 26-Jährige "zeitnah" aus Doha abreisen und sich einer Operation in Innsbruck bei Kniespezialist Christian Fink unterziehen. Dieser hatte zuletzt auch Bayerns Topstar Sadio Mane behandelt, der wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen die WM mit dem Senegal verpasst.