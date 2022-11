Anzeige

WM 2022: Deutschland - Japan live im TV, Stream, Ticker - wer ersetzt Leroy Sané? Wie startet Deutschland?

Für diese Aussage erntet Kimmich Applaus von einem Journalisten

SPORT1

Die deutsche Nationalmannschaft trifft beim Start ins WM-Turnier auf Japan. Ein Sieg ist das erklärte Ziel - doch viele Themen abseits des Platzes könnten das Team den nötigen Fokus kosten.

Die deutsche Nationalmannschaft greift ins WM-Geschehen ein!

Am Mittwoch will das DFB-Team in Katar erstmals für sportliche Schlagzeilen sorgen - nachdem bisher hauptsächlich über andere Themen gesprochen wurden. Wie die Farce um die von der FIFA verbotene „One Love“-Kapitänsbinde. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Jetzt also das erste Spiel, Auftaktgegner ist Japan. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick will in der Gruppe E möglichst mit einem Sieg vorlegen. Angepfiffen wird der WM-Auftakt von Flick und Co. um 14 Uhr deutscher Zeit (WM 2022: Deutschland - Japan im LIVETICKER).

Im zweiten Gruppenspiel stehen sich um 17 Uhr Spanien und Costa Rica gegenüber. Die hochgehandelten Spanier werden dann auch der zweite Gegner für die DFB-Auswahl sein. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM 2022 live im TV & Stream: Deutschland - Japan

TV: ARD, MagentaTV

Stream: ARD, MagentaTV

ARD, MagentaTV Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

DFB-Team startet in WM: Sané fällt aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im ersten Spiel der WM gegen Japan auf Leroy Sané verzichten. Der Superstar des FC Bayern fällt mit Knieproblemen aus, sollt aber möglichst beim zweiten Auftritt gegen Japan wieder mit von der Partie sein.

Ansonsten kann Flick aus dem Vollen schöpfen, auch der zuletzt angeschlagene Offensivspieler Thomas Müller ist wieder fit und einsatzbereit. Selbes gilt für Antonio Rüdiger. Beide könnten in der Startelf stehen.

Flick lobte seine Spieler auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Duell mit Japan für ein „super Abschlusstraining“ im burgähnlichen Stadion in Al-Shamal. Eine Startelfgarantie stellte er aber nur seinen Schlüsselspielern Joshua Kimmich und Manuel Neuer aus.

DFB im Spagat und zwischen Menschenrechtsfragen und WM

Das viel diskutierte Verbot der „One Love“-Binde soll die deutsche Nationalmannschaft auf der Jagd nach dem fünften Stern nicht aufhalten. „Alle großen Nationen setzen sich das Ziel, Weltmeister zu werden. Deswegen sind wir hier“, sagte Flick vor dem so bedeutsamen WM-Auftakt gegen Japan am Mittwoch

Den riesigen Wirbel um die Binde konnte aber auch der Architekt der deutschen Titelmission nach der einstündigen Busfahrt aus dem Norden Katars in die pulsierende Hauptstadt Doha nicht ausblenden. Dabei wollte er sich eigentlich „auf den Fußball konzentrieren“. (Bericht: Goretzka deutet Zeichen in Katar an)

Flick beschrieb die Stimmung im Team nach dem FIFA-Verbot als „unzufrieden und geschockt“. Die Mannschaft habe „ein Zeichen setzen“ wollen, doch „die FIFA hat dem einen Riegel vorgeschoben und mit Strafen gedroht“.

Müller verteidigt deutsche Nationalspieler

Routinier Thomas Müller hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie die Spieler der Nationalmannschaft für ihre Reaktion auf das FIFA-Verbot der „One Love“-Binde bei der Fußball-WM in Katar verteidigt.

„Wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein“, schrieb Müller am Abend vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Japan am Mittwoch bei Instagram.

Wer die ganze Situation differenziert betrachten könne, der werde das Team hoffentlich in den nächsten Wochen voll unterstützen und der Mannschaft den Rücken stärken: „Wir wollen euch zeigen, dass wir mit Teamgeist, Geschlossenheit und Fußballfinesse unsere deutsche Fußballnation begeistern können. Am besten schon gegen Japan.“

