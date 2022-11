WM 2022: Mit Mazraoui, Hakimi und Co. - Wird Marokko das Überraschungsteam in Katar?

Fast jede Weltmeisterschaft brachte ein Überraschungsteam hervor. Bei der WM in Katar könnte Marokko mit zahlreichen Top-Stars diese Rolle übernehmen.

Ein rein afrikanisches WM-Finale zwischen Kamerun und Marokko: Was auf den ersten Blick unwahrscheinlich klingt, ist die Wunschvorstellung des ehemaligen Weltklasse-Stürmers Samuel Eto‘o , der damit Anfang November vorwiegend für Gelächter sorgte.

Die Rede ist jedoch nicht von Eto‘os Heimatland Kamerun, sondern von Marokko. Die Löwen vom Atlas, die am Mittwoch gegen Kroatien (11 Uhr: Marokko - Kroatien in LIVETICKER) ins Turnier starten, zählen zu den besten afrikanischen Nationen und sind besetzt mit einigen Stars aus Europas Top-Ligen. Die WM in Katar ist für Marokko aber erst die insgesamt sechste Endrunde, wobei erst einmal das Achtelfinale erreicht wurde.