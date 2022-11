WM 2022: Goretzka sieht Konkurrenzkampf als belebend an

Deutschland ist im Mittelfeld gut besetzt. Der Konkurrenzkampf, um einen Platz in der Startelf bei der WM, sieht Leon Goretzka als belebend an. „Es macht mich zuversichtlich, dass wir Top-Spieler in unseren Reihen haben, die unterschiedliche Positionen spielen können. Wir alle sind gefordert, dass wir es Hansi Flick so schwer wie möglich machen, nur einen von uns nicht in der Startelf zu berücksichtigen“, sagte der Bayern-Profi der Münchner Abendzeitung. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)