Schlotterbeck: Leistungen im DFB-Team „ausbaufähig“

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck sieht eine gewisse Diskrepanz zwischen seinen Vorstellungen für Borussia Dortmund und in der DFB-Auswahl.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck sieht eine gewisse Diskrepanz zwischen seinen Vorstellungen für Borussia Dortmund und in der DFB-Auswahl. „Meine Leistungen im Verein finde ich sehr gut, bei der Nationalmannschaft war das aber bislang ausbaufähig. Die Länderspiele waren noch nicht auf dem Niveau, das ich selbst von mir erwarte und auch der Bundestrainer“, sagte der 22-Jährige im Sport1-Interview.

Schlotterbeck hat in seinen bislang sechs Länderspielen drei Strafstöße verursacht. "Hansi hat viel mit mir gesprochen in diesen Tagen und Stellschrauben angesprochen, an denen wir drehen wollen", berichtete er, "dazu gehören sicher auch die Elfmeter."