Cristiano Ronaldo? Deutscher Klub mit kuriosem Angebot - die Reaktionen zum Aus bei Manchester United

„Ich liebe Manchester United und ich liebe die Fans, das wird sich nie ändern“, teilte der 37-Jährige, der aktuell in Katar bei der WM weilt. mit. „Aber es fühlt sich an wie der richtige Zeitpunkt, um eine neue Herausforderung zu suchen. Ich wünsche ManUnited alles Gute.“ (News: Ronaldo reagiert auf United-Aus)

Ronaldo-Aus „das Beste für beide Parteien“

United bedankte sich in dem knappen Statement für Ronaldos „immensen Beitrag“ in seinen beiden Perioden bei Manchester, in denen er in 346 Spielen 145 Tore geschossen hatte. Man wünsche dem Stürmer und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)