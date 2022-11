Formel 1: Pérez soll weg! Wen Verstappen bei Red Bull stattdessen will

Bei Red Bull droht ein Stallkrieg zwischen Max Verstappen und Sergio Perez. Dessen Vater heizt den jetzt noch an. SPORT1 weiß: Verstappen hätte lieber einen alten Bekannten als Teamkollegen.

Und obwohl das Team Verstappen am Donnerstag in einem Statement von jeglicher Verantwortung befreit hat, steht der Weltmeister weiter am Pranger. (PRESSESTIMMEN: „Verstappen, der tyrannische Herrscher“)