FC Bayern: Nächste Gala von Mathys Tel! Frankreich-Juwel trifft erneut für U19-Nationalmannschaft

Das 17 Jahre alte Juwel des FC Bayern ist derzeit mit der U19 Frankreichs in der EM-Qualifikation unterwegs - und trifft wie er will. Schon bei seinem ersten EM-Qualifikationsspiel vor einer Woche lieferte er eine Gala-Vorstellung ab , beim 7:0 gegen Kasachstan erzielte der Stürmer drei Treffer und legte zwei weitere auf.

Am Dienstag legte er nach: Im Spiel gegen die U19 von Schottland erzielte er bereits im ersten Durchgang einen Doppelpack. In der 20. Minute markierte Tel mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Führung.

Rund zehn Minuten später legte das Frankreich-Juwel nach und erhöhte per Strafstoß zum 2:0. Mit 3:0 ging es schließlich in die Pause. In der 72. Minute wurde der Youngster dann ausgewechselt. Das Spiel gewann Frankreich mit 3:1.