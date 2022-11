Champions Hockey League: Aus für die Grizzlys Wolfsburg

Wolfsburg scheidet in der Champions Hockey League aus © FIRO/FIRO/SID

Am Abend treten die Straubing Tigers zu Hause gegen Frölunda HC an. Nach einem 0:4 im ersten Aufeinandertreffen mit dem CHL-Rekordsieger aus Schweden ist das Weiterkommen kaum noch möglich. Auch für Red Bull München sind die Vorzeichen am Mittwoch (19.45 Uhr) nach einer 1:5-Heimpleite gegen den Schweizer Meister EV Zug schlecht.