WM 2022: Kritik am DFB - Thomas Müller setzt sich zur Wehr

„Gelbe Karten sind okay, das wäre kein Problem gewesen"

Thomas Müller meldet sich in der Debatte um die One-Love-Binde zu Wort - und findet klare Worte für die FIFA.

Thomas Müller hat sich auf Instagram zur Posse um die One-Love-Binde geäußert – und sich gegen Kritik am DFB und den Spielern für ihre Reaktion auf das FIFA-Verbot der Binde bei der Fußball-WM in Katar gewehrt.

„Aufgrund der Entscheidung aller betroffenen Fußballverbände, die Binde bei den Spielen nicht zu tragen, stehen auch der DFB und wir Spieler in der Kritik. Ich kann die Kritik nachvollziehen und akzeptieren, teile diese Ansicht aber nicht!“, schrieb der Bayern-Star, der mit dem Nationalteam am Mittwoch gegen Japan in die WM startet. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)