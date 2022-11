WM 2022: "Funktionäre haben versagt" - Ex-Referee mit Klartext im Binden-Zoff

„Wenn das ein Verband macht, wird der drangsaliert“

Für BamS -Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer steckt der DFB in einem Dilemma. Aber „wenn man es durchzieht, dann in allerletzter Konsequenz auch, dass man von Turnieren ausgeschlossen wird“, sagte Kinhöfer bei SPORT1 .

Gelbe Karten für Flick „kein Problem“

Allerdings stellt sich die Frage, mit welchen Androhungen von Sanktionen Gianni Infantino die sieben Verbände zum Umdenken gezwungen hat. „Gelbe Karten“, das stellte Bundestrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag klar, „sind okay, das wäre kein Problem gewesen“. Die konkreten Sanktionen seien offengelassen worden.

Kinhöfer: Keine Doppelbestrafung

Collinas Erben stellen Verwarnung in Frage

In Bezug auf die erste Gelbe Karte widersprechen jedoch die renommierten Schiedsrichter-Experten Collinas Erben. „Ich frage mich, was die regeltechnische Grundlage für die Gelbe Karte sein soll, die die FIFA angedroht hat“, fragen sie auf ihrem Twitter-Account und beantworten die Frage selbst. Zwar gebe es in der Regel 4 (Ausrüstung) die Anweisung, dass keine politischen Botschaften auf der Spielkleidung getragen werden dürfen.

Kinhöfer: „Funktionäre haben versagt“

Geht es nach Kinhöfer, dürfe man sich jedoch keiner falschen Hoffnung hingegeben, dass die Schiedsrichter in diesem Fall gegen die Anordnungen der FIFA entschieden hätten. „Die Schiedsrichter machen all das, was die FIFA sagt. Von der Hinsicht ist keine Hilfe zu erwarten“, machte er unmissverständlich klar: „Die Schiedsrichter sind Polizisten. In Deutschland führen die Polizisten auch alle Gesetze aus und in der FIFA ist die FIFA das Gesetz. Und die Schiedsrichter sind die Polizisten, die die Einhaltung der Gesetze überwachen.“