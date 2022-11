WM 2022: Leon Goretzka deutet Zeichen in Katar an - und bezieht Stellung zu "One Love" und FIFA

WM in Katar: "Es müssen jetzt Konsequenzen folgen!"

Leon Goretzka schaltet sich in die Debatte um die „One Love“-Binde ein. Der DFB-Star kritisiert FIFA-Präsident Gianni Infantino - und will für einen positiven Wandel sorgen.

Der deutsche Nationalspieler setzte mit seiner Geste ein eindrucksvolles Zeichen für Toleranz. Die Art von Zeichen, die es auch bei der höchst umstrittenen WM in Katar dringend benötigt.

„Symbolbilder sind bei dieser WM sicherlich noch wichtiger als bei der vergangenen EM“, erklärte Goretzka nun bei einem Interviewtermin im Trainingszentrum des DFB-Teams, an dem auch die Berliner Zeitung teilnahm. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Ein solches Symbol wurde mit der viel zitierten „One Love“-Binde bereits von der FIFA verboten. Goretzka deutete dennoch an: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Zeichen hier in Katar sehen werden.“ Konkret wurde er nicht. Wie er selbst bei einem eigenen Treffer jubeln würde, habe er noch nicht entschieden.

So sieht Goretzka die „One-Love“-Debatte

Der Superstar des FC Bayern gilt als politisch engagierter Mensch, der seine Reichweite als Fußballer nutzen will, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Irritiert zeigte sich Goretzka daher auch von den Worten von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Goretzka: Infantino hat es nicht verstanden

Dieser hatte zuletzt behauptet, dass sich Europäer erst einmal für das entschuldigen müssten, was sie in den vergangenen 3000 Jahren weltweit verursacht hätten. Anstatt mit dem Finger auf Länder wie Katar zu zeigen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Goretzkas Konter: „Um sein Wording aufzugreifen: Man kann nur hoffen, dass die FIFA jetzt nicht auch 3000 Jahre braucht, um sich effektiv für Menschenrechte einzusetzen.“ Infantino hatte im Zuge um die Menschenrechtsverletzungen in Katar zudem behauptet, dass er selbst durchaus wisse, wie es sich anfühle, wenn man diskriminiert wird. Weil er als Junge in der Schule gemobbt wurde.

„Die Gefahr ist riesengroß“

Die Menschenrechtssituation in Deutschland werde als Selbstverständlichkeit hingenommen, „was sie leider nicht ist. Umso wichtiger ist es, die universell geltenden Menschenrechte auch in Länder zu exportieren, in denen das nicht der Fall ist.“