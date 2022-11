Hammer um Cristiano Ronaldo! Manchester United trennt sich von Superstar

Der Superstar und der englische Rekordmeister gehen ab sofort getrennte Wege - das gab der Verein am Dienstag in einer Stellungnahme bekannt und sprach dabei von einer einvernehmlichen Entscheidung.

In nur drei Absätzen verabschiedete United den Portugiesen, der derzeit mit seinem Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Katar weilt.

United bedankte sich in dem knappen Statement für Ronaldos „immensen Beitrag“ in seinen beiden Perioden bei Manchester, in denen er in 346 Spielen 145 Tore geschossen hatte. Man wünsche dem Stürmer und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.