Formel 1: Hülkenberg feiert Comeback, Alonso in Vettel-Auto

Deutsche F1-Ära vor dem Ende? "Es fehlt an Qualität!"

Nico Hülkenberg absolviert seine erste Fahrt für sein neues Formel-1-Team. Fernando Alonso steigt beim letzten Test in Sebastian Vettels alten Boliden.

Nico Hülkenberg hat sein Comeback in der Formel 1 gefeiert!

Am Dienstag fand der letzte offizielle Testtag des Jahres in Abu Dhabi auf dem Yas-Marina-Circuit statt. Dort fuhr der Deutsche, der Mick Schumacher ersetzt, insgesamt 110 Runden in seinem neuen VF-22-Auto. (BERICHT: Das F1-Aus von Mick Schumacher)