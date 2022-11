Bundesliga: DFL mit härteren Strafen bei Verstoß gegen Lizenzregeln

Die DFL passt die Lizenzierungsordnung an. Den Teams drohen nun drastische Strafen bei einem Verstoß.

So gibt es laut kicker ab der Saison 2024/2025 bei Verstoß gegen die DFL-Kapitalauflagen nicht mehr nur eine Geldstrafe, sondern auch ein Punktabzug bei Saisonbeginn. Während zunächst nur ein Punkt abgezogen wird, droht in der folgenden Saison sogar der Abzug von drei Zählern.

DFL hebt Corona-Regel auf

Damit passt die DFL ihre Regeln den UEFA-Richtlinien an. Dort steht in Artikel 69 im Reglement zu Klublizenzierung und finanzieller Nachhaltigkeit: „Der Lizenzbewerber muss in seinem Jahresabschluss bzw. Zwischenabschluss eine Nettoeigenkapitalposition ausweisen, die: a. positiv ist; oder b. sich seit dem letzten 31. Dezember um mindestens 10 Prozent verbessert hat.“