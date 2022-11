WM 2022: Elfer verschossen! Drama um Robert Lewandowski

Robert Lewandowski hat seinen ersten WM-Treffer für Polen verpasst - und damit auch den möglichen Auftaktsieg für sein Land in der Gruppe C vergeben. Dabei wurde ihm die Chance auf dem Silbertablett serviert.

In der 54. Minute im Duell mit Mexiko, das 0:0 endete , drang der Stürmer in den Strafraum ein und konnte von Mexikos Verteidiger Hector Moreno nur durch ein Foul gestoppt werden.

Lewandowskis Traum wird nicht wahr

Der Barca-Star war bei seiner ersten WM-Teilnahme 2018 in drei Partien ohne Treffer geblieben. Damals hatte Polen gegen Kolumbien (0:3) und den Senegal (1:2) verloren und gegen Japan (1:0) gewonnen und war in der Vorrunde gescheitert.

„Ich denke sicher an die letzte Weltmeisterschaft“, hatte Lewandowski, der in der Bundesliga für den FC Bayern von 44 Strafstößen 40 verwandelt hat, in einem Interview mit Guillem Balague für BBC Radio 5 Live gesagt. „Bei einer Weltmeisterschaft ein Tor zu schießen, wäre ein großer Traum, und ich werde alles für diesen Traum tun. Ich hoffe, dass es bei dieser Weltmeisterschaft klappen wird.“