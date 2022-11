WM 2022: Effenberg mahnt vor Auftaktspiel gegen Japan

Ohne Füllkrug: So lief das erste DFB-Training in Katar

Stefan Effenberg hat in seiner Prognose zur WM die Erwartungen an das deutsche Team gedämpft.

Effenberg: Messi und Neymar in Topform

Vor Deutschland sieht Effenberg vor allem ein Duo aus Südamerika. „Top-Favoriten sind für mich in diesem Jahr Argentinien und Brasilien. Die haben in diesem Spieljahr herausragend performt. Messi in bestechender Form. Neymar bei Brasilien in herausragender Form“, lobte „Effe“ seine beiden Favoriten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Bei Füllkrug werden Erinnerungen an Klose wach

Aufgrund seiner Statur und Spielweise habe Füllkrug gute Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten. „Er hat ein hervorragendes Kopfballspiel, dieses robuste, macht die Bälle gut fest. Das haben wir so in dem Sinne in den letzten Jahren nicht gehabt. Der letzte Stürmer, an den ich mich erinnere, war Miro Klose. Also können wir froh sein, dass wir ihn haben“, lobte Effenberg den Stürmer.