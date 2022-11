WM 2022: Leroy Sané fehlt DFB-Team - auch gegen Spanien?

„Gelbe Karten sind okay, das wäre kein Problem gewesen"

Leroy Sané steht Bundestrainer Hansi Flick im ersten WM-Spiel gegen Japan nicht zur Verfügung. Ob es für Spanien reicht, steht noch in den Sternen.

Für den Münchner könnte gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr) in Doha dessen Teamkollege Jamal Musiala auf die linke Seite rücken und damit in der Zentrale Platz für Thomas Müller machen. Als Spitze dürfte dann Kai Havertz auflaufen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)