WM 2022: "Gelbe Karten wären kein Problem gewesen" FB-Pressekonferenz mit Flick und Kimmich zum Nachlesen

Für die deutsche Nationalmannschaft wird es erst am Mittwoch (14.00 Uhr im LIVETICKER) im ersten Gruppenspiel der WM gegen Japan ernst. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Wie sind die DFB-Stars aktuell drauf? Bundestrainer Hansi Flick und Joshua Kimmich sprachen vor der Partie gegen Japan über den Ausfall von Leroy Sané. „Es besteht Hoffnung, dass er am Sonntag spielen kann“, betonte der Bundestrainer. Thomas Müller sei dagegen für das Spiel gegen Japan eine Option.

Auch zur Thematik um das Verbot der „One Love“-Binde äußerten sich beide. „Gelbe Karten sind okay, das wäre kein Problem gewesen“, sagte der Bundestrainer. Die FIFA habe die Sanktionen allerdings offengelassen. Kimmich forderte zudem den Fokus auf das Sportliche.

Auf SPORT1 -Nachfrage: „Er (Müller, Anm. d. Red.) hatte genug Zeit, sich fit zu machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er nicht fit ist. Wir wissen, was er für eine Qualität hat. Das wird er morgen zeigen.“

„Das Leroy ausfällt, ist extrem bitter. Er war in einer richtig guten Form. Mit seinem Speed und Torgefahr ist er jemand, der jedem Gegner weh tut und uns guttut. Ich hoffe, dass er uns schnell wieder helfen kann."

„Ich weiß nicht, wie die Strafe gewesen wäre. Es wurde bei uns in der Mannschaft diskutiert. Es ist wichtig für uns, die Chance zu nutzen, auf Missstände hinzuweisen. Wir müssen uns aber auch auf das Sportliche konzentrieren. Es wird einem immer eingeredet, dass man sich nicht so richtig darauf freuen kann. Ich möchte mich auch auf eine WM freuen, auch wenn sie hier stattfindet. Wir alle brennen und können nichts dafür, wo die WM stattfindet.“

„Die 2014er-Generation war damals auch so. Auch die hatten damals noch nichts gewonnen. Aber wir können beide Turniere nicht miteinander vergleichen. Beide Generationen sind aber sehr fokussiert. Beide wollen immer besser werden. Ich weiß um die Konkurrenz bei dieser WM. Hier ist alles möglich. Man darf keinen Gegner unterschätzen.“

„Die Nationalmannschaft steht für das, was die Binde als Signal senden sollte - Vielfalt. Wir leben das tagtäglich, das sind unsere Werte. Ich bin happy, dass wir diese Spieler in der Mannschaft haben. Sie geben uns enorm viele Möglichkeiten.“

„Alle großen Nationen setzen sich das Ziel, hier möglichst erfolgreich zu spielen. Wir gehen da ganz positiv mit um. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen. Das kann man von den Spielern auch erwarten.“

„Gelbe Karten sind okay, das wäre kein Problem gewesen. Im nächsten Spiele wäre Jo Kimmich Kapitän gewesen, danach Thomas Müller. Die Art und Weise, dass man es offenlässt und Sanktionen androht und es so kurzfristig war, lässt einem keine Zeit zu reagieren. Ich finde es schade, dass man für Menschenrechte nicht mehr geradestehen darf.“

„Es ist bitter, dass wir auf Leroy verzichten müssen. Er ist ein Unterschiedsspieler, kann Spiele alleine drehen. Es besteht Hoffnung, dass er am Sonntag spielen kann. Daran arbeiten wir.“

„Die Mannschaft wollte gemeinsam mit DFB und anderen Nationen ein Zeichen setzen, die FIFA hat dem einen Riegel vorgeschoben. Wir wussten nicht, um welche Strafen es geht. Wenn man eine Aktion gemeinsam macht, sollte man da gemeinsam zu stehen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt noch etwas machen würde. Die Mannschaft ist geschockt, dass so etwas nicht machbar ist. Jeder weiß aber, für welche Werte wir stehen. Es ist ein Zeichen für Menschenrechte und Vielfalt. Ich und die Mannschaft begegnen uns mit viel Respekt, das erwarte ich von allen. Aber was Wertschätzung und Respekt betrifft, gibt es mehrere Parteien, die das nicht so sehen. Wir wollten diese Werte verkörpern. Wir sind hier, um Fußball zu spielen.“