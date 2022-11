WM 2022: Messi sieht Argentinien nach Blamage in der "Bringschuld"

Argentinien verliert zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien. Kapitän Lionel Messi sieht sein Team nun in der „Bringschuld“.

„Es ist ein sehr harter Schlag für alle, wir hatten nicht erwartet, so zu starten, wir waren zuversichtlich, dass wir gewinnen würden, aber die Dinge passieren aus einem bestimmten Grund“, sagte der 35-Jährige nach dem 1:2 (1:0) in der Mixed Zone: „Es hängt von uns ab, und ja, wir müssen gewinnen und das korrigieren.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Es gelte nun eine Trotzreaktion zu zeigen. "Diese Mannschaft zeichnet sich durch Zusammenhalt und Gruppenstärke aus", führte Messi aus: "Es ist der Moment dafür, zu zeigen, dass wir wirklich stark sind. Es ist lange her, dass wir eine solche Situation durchgemacht haben und in der Bringschuld standen. Wir müssen uns Gedanken machen, was kommt und uns gut darauf vorbereiten."