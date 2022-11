WM 2022: Regenbogen-Hüte: Wales spricht bei der FIFA vor

Nachdem walisische Fans bei der WM ihre bunte Kopfbedeckung nicht im Stadion tragen durften, will der walisische Verband bei der FIFA vorsprechen.

Nachdem Anhänger von Gareth Bale und Co. bei der WM in Katar offenbar ihre bunte Kopfbedeckung nicht im Stadion tragen durften, will der walisische Fußball-Verband (FAW) nun bei der FIFA vorsprechen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)