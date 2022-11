Warzone 2.0: Neue Map - altes Prinzip: So gelingt der Sieg

Warzone 2.0 erschien am 16. November © Activision

Die neue Warzone in Call of Duty ist gestartet und hat diverse frische Features im Gepäck. Damit der Sieg im Battle-Royale gelingt, sind ein paar Strategien essenziell.

Die Grundmechaniken des Battle-Royale-Genres greifen auch in Warzone 2.0. Wer im Team agiert und viel kommuniziert, hat einen klaren Vorteil. Absprachen und taktisches Vorgehen sind der wohl wichtigste Tipp, um sofortigen sichtbaren Erfolg zu erzielen.

Die Mission ist klar: nur das letzte überlebende Team auf der Insel fährt den Sieg ein. Wer zu offensiv spielt, ist im normalen Multiplayer besser aufgehoben – und wer leveln statt looten will, ebenso. Neben Teamplay und defensiver Spielweise gibt es aber noch weitere Tricks, wie Al Mazrah erobert und gehalten werden kann.

Warzone 2: So gelingt das Überleben bis zum Schluss

Den Startschuss für eine Runde legt jedes Squad an Spielern bereits mit dem Absprung fest. Denn wer sicher landet, kann von dort die beste Ausrüstung einsammeln und zusätzlich jede Menge Geld. In Al Mazrah City sollte das High Rise Gebäude in Beschlag genommen werden. Ein umkämpfter Ort, doch wer als Sieger hervorgeht, kann mit einem Helikopter weiterziehen. Wer frühen kämpfen aus dem Weg gehen möchte, ist bei Hydroelectric besser aufgehoben. Die weitläufige Gegend birgt genügend Schutz und Versteckmöglichkeiten.