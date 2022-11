WM 2022: Mega-Blamage! Saudis besiegen Messi und Co. - Drei Tore aberkannt

Am dritten Spieltag der WM 2022 kommt es zur ersten großen Überraschung. Argentinien kann seine Überlegenheit nicht in einen Erfolg ummünzen.

Am ersten Spieltag der Gruppe C verlor Topfavorit Argentinien mit 1:2 gegen Saudi-Arabien. Damit findet die seit der Copa America 2019 andauernde Serie ohne Niederlage der Gauchos (36 Spiele) ein abruptes und völlig überraschendes Ende. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Mit einem Sieg oder Remis hätten Lionel Messi und Co. die Bestmarke Italiens, das von Oktober 2018 an drei Jahre lang (37 Spiele) ungeschlagen blieb, eingestellt. Da hatten aber Saudi-Arabien und die Abseitsregel etwas dagegen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Gleich dreimal wurde ein Treffer des zweimaligen Titelträgers wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zweimal war es Laurato Martinez, der in der 27. und 35. Minute jeweils nach seinem Treffer zurückgepfiffen wurde. Zuvor hatte es bereits Messi selbst (22.) erwischt.

Saudi-Arabien stellt Spielverlauf auf den Kopf

Damit ging der große Favorit aus Südamerika dank eines Foulelfmeters, den Messi nach VAR-Einsatz verwandelte (10.), lediglich mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeit. Viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass die Albiceleste ganze 63 Prozent Ballbesitz und fünf Torschüsse hatte. Saudi-Arabien schoss in dieser Zeit nicht ein einziges Mal auf das gegnerische Tor.

Argentinien war kurzfristig richtig angeschlagen, was das Team von Herve Renard zu mehreren Offensivaktionen nutzte - aber ohne weitere Erfolge.

Schockszene in der Nachspielzeit

Danach übernahm Argentinien wieder das Kommando und drückte auf den Ausgleich. Aber Mohammed Al-Owais im Saudi-Tor lief zur Höchstform auf und brachte Messi und Co. immer wieder zur Verzweiflung.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit kam es noch zu einer Schockszene. Beim Rauslaufen erwischte der Keeper seinen Verteidiger Yasir Al Shahrani mit dem Knie im Gesicht, worauf dieser minutenlang auf dem Feld behandelt werden musste. Al Owais selbst saß währenddessen mit den Händen über dem Kopf im Strafraum. Al Shahrani musste auf der Trage den Platz verlassen, hob aber zumindest beide Daumen Richtung Zuschauer. Eingewechselt wurde für ihn Mohammed Al Burayk.

Damit steht der Titelträger von 1978 und 1986 bereits nach dem ersten Spiel in der Gruppe C unter Druck. Im zweiten Spiel am Samstag gegen Mexiko zählt für die Gauchos nur noch ein Sieg. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)