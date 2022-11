WM 2022: One-Love-Verbot - Olivia Jones will Regenbogen an Neuers Arm sehen

Wegen "One Love"-Binde: BBC-Moderatorin gefeiert

Nach dem WM-Verbot für die One-Love-Binde will Deutschlands wohl bekannteste Drag Queen Olivia Jones die Regenbogenbinde am Arm des deutschen Kapitäns Manuel Neuer sehen.

„Du hast jetzt die Chance, noch Geschichte zu schreiben“, forderte Jones per Instagram-Video mit Blick auf das erste deutsche WM-Spiel am Mittwoch gegen Japan (14.00 Uhr MEZ im LIVETICKER): „Die „One Love“-Binde taugte eh nichts, zieh dir am Mittwoch den echten queeren Regenbogen an.“