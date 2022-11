WM 2022: Forsche Japan-Ansage an Deutschland

Alle Mann an Bord - und keine Angst: Japans Fußballer gehen mit Selbstvertrauen und in Bestbesetzung in das WM-Auftaktspiel gegen Deutschland. „Ich gehe davon aus, dass alle spielen können. Alle sind in einer guten Form“, sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Doha. Einzelheiten zur Aufstellung für die Partie am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ im LIVETICKER) wollte er nicht verraten.