WM 2022: Wer überträgt welche Spiele? Die Sender im Überblick WM 2022: Wer überträgt welche Spiele?

Wer übertragt bei der WM was? Die Spiele und übertragenden Sender bei der WM 2022 in Katar in chronologischer Reihenfolge.

Welcher Sender überträgt bei der WM 2022 in Katar welche Spiele?

SPORT1 fasst die Spielzeiten und übertragenden Sender zusammen.

22. November

11:00 Uhr: Gruppe C - Argentinien vs. Saudi-Arabien: exklusiv bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe D - Dänemark vs. Tunesien: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe C - Mexiko vs. Polen: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe D - Frankreich vs. Australien: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

23. November

11:00 Uhr: Gruppe F - Marokko vs. Kroatien: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe E - Deutschland vs. Japan: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe E - Spanien vs. Costa Rica: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe F - Belgien vs. Kanada: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

24. November

11:00 Uhr: Gruppe G - Schweiz vs. Kamerun: exklusiv bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe H - Uruguay vs. Südkorea: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe H - Portugal vs. Ghana: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe G - Brasilien vs. Serbien: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

25. November

11:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. Iran: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe A - Katar vs. Senegal: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Ecuador: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe B - England vs. USA: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

26. November

11:00 Uhr: Gruppe D - Tunesien vs. Australien: exklusiv bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe C - Polen vs. Saudi-Arabien: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe D - Frankreich vs. Dänemark: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe C - Argentinien vs. Mexiko: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

27. November:

11:00 Uhr: Gruppe E - Japan vs. Costa Rica: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe F - Belgien vs. Marokko: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe F - Kroatien vs. Kanada: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe E - Spanien vs. Deutschland: live im ZDF und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

28. November:

11:00 Uhr: Gruppe G - Kamerun vs. Serbien: exklusiv bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

14:00 Uhr: Gruppe H - Südkorea vs. Ghana: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

17:00 Uhr: Gruppe G - Brasilien vs. Schweiz: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe H - Portugal vs. Uruguay: live in der ARD und bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

29. November:

16:00 Uhr: Gruppe A - Ecuador vs. Senegal (LIVETICKER auf SPORT1)

16:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Katar (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe B - Iran vs. USA (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. England (LIVETICKER auf SPORT1)

30. November:

16:00 Uhr: Gruppe D - Australien vs. Dänemark (LIVETICKER auf SPORT1)

16:00 Uhr: Gruppe D - Tunesien vs. Frankreich (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe C - Saudi-Arabien vs. Mexiko (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe C - Polen vs. Argentinien (LIVETICKER auf SPORT1)

1. Dezember

16:00 Uhr: Gruppe F - Kanada vs. Marokko (LIVETICKER auf SPORT1)

16:00 Uhr: Gruppe F - Kroatien vs. Belgien (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe E - Costa Rica vs. Deutschland (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe E - Japan vs. Spanien: exklusiv bei MagentaTV (LIVETICKER auf SPORT1)

2. Dezember

16:00 Uhr: Gruppe H - Ghana vs. Uruguay (LIVETICKER auf SPORT1)

16:00 Uhr: Gruppe H - Südkorea vs. Portugal (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe G - Serbien vs. Schweiz (LIVETICKER auf SPORT1)

20:00 Uhr: Gruppe G - Kamerun vs. Brasilien (LIVETICKER auf SPORT1)

Die übertragenden Sender des abschießenden Gruppenspieltages und der K.o.-Runde stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.