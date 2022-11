Sportwetten: Flick-Team Favorit gegen Japan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Favoritenrolle in ihrem WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan inne.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Favoritenrolle in ihrem WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan inne. Beim Sportwettenanbieter bwin ist der viermalige Weltmeister gegen die Asiaten (Quote 6,25) angesichts einer Siegquote von 1,47 klar im Vorteil.