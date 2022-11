Flick muss nach Sane-Ausfall umstellen

Bundestrainer Hansi Flick muss nach dem Ausfall von Leroy Sane (Knieprobleme) seine Startelf für den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft umstellen. Für den Münchner könnte gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in Doha dessen Teamkollege Jamal Musiala auf die linke Seite rücken und damit in der Zentrale Platz für Thomas Müller machen. Als Spitze dürfte dann Kai Havertz auflaufen.