WM 2022: Sané-Schock für deutsche Nationalmannschaft vor Auftakt gegen Japan!

Die deutsche Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr im LIVETICKER) auf Leroy Sané verzichten. Der Offensivspieler des FC Bayern München steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit. Die übrigen 25 Spieler des Kaders nahmen an der Einheit in Al-Shamal teil. (DATEN: WM-Spielplan 2022)