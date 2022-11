NBA: Warriors kassieren 45-Punkte-Klatsche - Curry, Thompson und Co. fehlen

Die Golden State Warriors kassieren im 18. Saisonspiel ihre neunte Auswärtsniederlage. Gegen die New Orleans Pelicans kommt der NBA-Champion mit 45 Punkten Unterschied unter die Räder.

Die Golden State Warriors haben in der NBA eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der Meister unterlag den New Orleans Pelicans mit 83:128.

Ob Transition-Dreier, Driving-Dunks und Turnaround-Fadeaways? Ingram scorte nach Belieben! „Er hat mit Kraft gespielt. Wenn er sich entschied, zum Korb zu gehen, zog er durch. Es war einfach schön zu sehen, dass er ein rundum gutes Spiel abgeliefert hat“, so Green.

Eine Nacht nach ihrem ersten Auswärtssieg der Saison in Houston (Bilanz: 1:9) schonten die Warriors in New Orleans diesmal ihre Top-Stars Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green und Andrew Wiggins.