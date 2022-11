WM 2022 heute live: Argentinien - Saudi-Arabien, Dänemark - Tunesien, Mexiko - Polen & Frankreich - Australien LIVE im TV, Stream, Ticker

Der dritte Tag der WM 2022 steht an: Mitfavorit Argentinien startet mit Messi in das Turnier genauso wie Titelverteidiger Frankreich. SPORT1 gibt einen Überblick über die Spiele des Tages.

Am Sonntagabend startete das umstrittene Turnier in Katar. Und der Gastgeber kassierte zum Auftakt direkt eine 0:2-Niederlage gegen Ecuador .

Am Dienstag greift Titelverteidiger Frankreich ins Geschehen ein. In Gruppe D trifft die Équipe Tricolore auf Australien. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

So können Sie die WM 2022 heute LIVE erleben:

WM 2022: Argentinien vs. Saudi-Arabien, Mexiko vs. Polen

Lionel Messi und Argentinien starten als Mitfavoriten in das Turnier. Im Auftaktspiel in Gruppe C treffen die Argentinier auf Saudi-Arabien. Gegen diese sind Lionel Messi und Co. noch ungeschlagen und so soll auch ein Sieg zum WM-Start folgen.