AEW: CM Punk kassiert neuen, kräftigen Nachtritt aus der Ligaführung

Die beim Pay Per View Full Gear am Wochenende in den Ring zurückgekehrten Vizepräsidenten von WWE-Rivale AEW haben dem im Streit scheidenden Ex-Champion CM Punk am Montag eine deutliche Botschaft hinterhergeschickt.

Young Bucks senden bei BTE deutliche Botschaft an CM Punk

Bei „Being The Elite“ - der YouTube-Show der Gruppierung um die AEW-Mitgründer The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) und Kenny Omega - bekamen die „F**k CM Punk“-Rufe der Fans am Samstag einen prominenten Platz. Ein von Elite-Begleiter Brandon Cutler gefilmtes Video der Schmähungen wurde in ein Highlight-Video des Matches hineingeschnitten.

Die Videozusammenfassung des Matches wurde unterlegt von dem Crossover-Song „Statement“ von Neffex - der Refrain: „I don‘t ever slow up, no, I don‘t take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. I‘ll always show up.“ - Ich lasse mich nie bremsen, ich lass mir keinen Sch**ß gefallen. Keine Liebe für Falschheit. Wenn du auf hart machen und das hassen willst: Ich werde immer auftauchen (wobei „show up“ im Englischen doppeldeutig ist und auch „entlarven“, „bloßstellen“ heißt).