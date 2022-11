WWE RAW: Nächste große Enthüllung angekündigt - Topstar-Comeback deutet sich an

Bei WWE Monday Night RAW wird Zeit und Ort der letzten Offenbarung für die „War Games“ verkündet - das Comeback eines Topstars deutet sich an.

Die letzte offene Frage vor dem nächsten WWE-Großereignis am Wochenende steht vor der Auflösung - und es deutet sich an, dass das Comeback eines Topstars dahintersteckt.

Bei der TV-Show Monday Night RAW hat Damenchampion Bianca Belair angekündigt, wann sie das fünfte Mitglied ihres Teams für die „War Games“ bei den Survivor Series in der Nacht zum Sonntag enthüllen wird.

Und es sieht so aus, als ob damit die Rückkehr eines Aushängeschilds der Division vorbereitet wird.

Becky Lynch vor WWE-Comeback bei War Games?

Belair verkündete bei RAW, dass sie am Freitag bei Friday Night SmackDown verraten wird, wer ihr neben Alexa Bliss, Asuka und Michin (neuer Name für Rückkehrerin Mia Yim) gegen Damage CTRL und Rhea Ripley zur Seite stehen wird. Die Ansage wurde von Buhrufen begleitet - die Fans hatten sich erhofft, dass das Rätselraten an Ort und Stelle beendet werden würde.