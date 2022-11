WM 2022: Historischer Bale-Treffer rettet Wales! USA verspielt Weah-Führung, Waliser trifft per Elfmeter

Dank Gareth Bale vermeidet Wales zum Auftakt in die WM eine Niederlage. Bei den USA trifft der Sohn einer echten Fußball-Legende.

Die Waliser erkämpften sich in ihrem Auftaktspiel der Gruppe B ein 1:1 (0:1) gegen die USA und dürfen sich weiter Hoffnungen auf das Erreichen des Achtelfinales machen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Timothy Weah, Sohn von Ex-Weltfußballer George Weah, der seit 2018 Staatspräsident in Liberia ist, erzielte in der 36. Minute die Führung für die US-Amerikaner, als er den Ball mit dem Außenrist aus ungefähr elf Metern ins rechte Eck schob. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

WM: Erster Treffer für Wales seit 1958

Kurz vor Schluss wurde Bale im US-Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte der 33-Jährige zum Endstand. Es war der erste WM-Treffer der Waliser seit 64 Jahren. Zuletzt waren die Drachen 1958 bei einer WM dabei, damals erreichten sie das Viertelfinale und scheiterten am späteren Weltmeister Brasilien.

Vor 23.533 Tagen hatte Terry Medwin am 17. Juni 1958 das letzte Tor für Wales bei einer WM erzielt. Das ist ein Rekord-Abstand zwischen zwei WM-Toren einer Nationalmannschaft.

„Es ist ein großartiges Gefühl, persönlich zu treffen, aber wir hätten viel lieber die drei Punkte geholt“, sagte Bale nach der Partie. Es sei vor allem in der zweiten Hälfte eine großartige Mannschaftsleistung gewesen, „als wir den nötigen Biss und die Entschlossenheit gezeigt haben, um zurück ins Spiel zu kommen.“

„Bale hat uns noch nie im Stich gelassen“

USA kassieren Rückschlag

Die USA, Gastgeber der nächsten WM, und Wales liegen in Gruppe B nun gleichauf hinter England, das zum Auftakt den Iran abgefertigt hatte (6:2). Schon zuvor galt Wales als großer Konkurrent um Platz zwei in dieser Gruppe - im Spiel stellten die Briten das erst in der zweiten Hälfte unter Beweis.