Protest von Neumann: „Ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz“

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat nach dem Verbot der „One Love“-Armbinde durch den Weltverband FIFA auf ihre Weise ein klares Statement gesetzt. Beim WM-Spiel in Katar zwischen den USA und Wales saß die Journalistin mit schwarzem T-Shirt mit Aufdruck in Regenbogenfarben und einer passenden Armbinde im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Doha. „Ich möchte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen“, sagte Neumann dem SID während des Spiels.

Nicht nur Neumann reagierte mit einem deutlichen Zeichen auf das Verbot. Auch andere Medienvertreter schlossen sich an. US-Journalist Grant Wahl berichtete bei Twitter, ihm sei zunächst der Eintritt verwehrt worden, weil er ein Regenbogenshirt trug - nach 25 Minuten Warten durfte aber inklusive Entschuldigung doch noch in die Arena. BBC-Expertin Alex Scott hatte am Rande des Gruppenspiels zwischen England und Iran die „One Love“-Kapitänsbinde am Spielfeldrand getragen.